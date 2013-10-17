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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4094409540964097>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:18

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Депозит заканчивается 6 июня (суббота). Может кто напомнит - денежка на карту капнет ещё в пятницу или уже в понедельник?

Не в понедельник - точно. Следующий понедельник выходной для БСУ. Вангую что только все-таки во вторник. Вы ж видите как скунс в мае платил % на остаток по карте (в выписке появились поздно ночью в субботу 29го, а реально на карте стали доступны 1 июня).

В продолжении истории о депо, которые заканчиваются на выходных - открыл для скунса одну необычную особенность. Оказывается заканчивающийся депо в выходной забрать можно даже до наступления следующего рабочего дня. Правда не каждый депо. А только тот, у которого при открытии для возврата указана не карта, а текущий счет. Иногда такие открывают в отделении при отсутствии карты. Так было и со мной, когда я в декабре прошлого года только заходил в скунс. В итоге дата возврата моего полугодового депо получалась 8 июня 2020. То есть завтра. А сегодня отсутствие моего депо в списке депо заставило меня начать его искать и угораздило меня случайно зайти на вкладку "счета" и там я увидел на остатке сумму превышающую мой депо, которую я ожидал там лицезреть никак не раньше чем во вторник. Выписка в мобильном - показывала отсутствие каких либо движений по счету, но сформировать ее можно было только по 7.06.2020. Поэтому я полез в десктоп-версию, которая сформировала мне выписку по 09.06.2020 включительно и где естественно были видны операции возврата депо и %, датированные 9 июня. Естественно мне стало интересно - а даст ли ИБ перебросить мне денежку с текущего на карточный. Оказывается - лЁгко! И опять таки в выписках данная операция датирована 9м числом, но авторизационный остаток увеличился (чего не происходит, к примеру, если на карту начислились %% на остаток, которые проведутся только в следующий рабочий день). Ну, а коль деньги попали на карточный, то использовать чужую р2р-тянучку уже было дело техники (все равно проведется не раньше вторника, когда и все остальные движения). В итоге получается, что деньги с вклада, который закончится только завтра уже на вкладе в другом банке, и на них с завтрашнего дня начнут капать %%. Вот такая оказывается есть особенность вкладов, которые привязаны не к карточному, а к обычному текущему счету. :roll: :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:у которого при открытии для возврата указана не карта, а текущий счет.

Подобная особенность есть и ощАда
Да и у Фарсика, небойсь, мона подойти в день окончания вклада в отд-е и потребовать выдачи с картсчета (он же теперь -- текущий).
Но у карточных есть лимит на обнал
Поэтому нуна пользоваться старой доброй традицией -- размещать депо с текущего под депозит, там самый большой лимит на обнал
А перекинуть с карточного на текущий теперь мона текущим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:размещать депо с текущего под депозит,

А з карти іншого банку бонус Фарс до прОцента по депо не плюсує від 30000 при відритті депо?
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Вот такая оказывается есть особенность вкладов, которые привязаны не к карточному, а к обычному текущему счету.


крута фішка!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:06

greenozon ага, главное чтоб потом овер не влупили
Кешбечные карты!
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omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:16

  omb написав:greenozon ага, главное чтоб потом овер не влупили

Нiколи не чув щоб технiчний овердрафт був застосований до поточного рахунку. Таке взагалi можливе?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:52

Slx
ЧТо такое Сэпить?
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:01

  duvr100 написав:Slx
ЧТо такое Сэпить?

Вам же уже ответили как минимум здесь и здесь.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:39

ingtrans
Спасибо.
Просто вообще не могу с форумом разобраться.
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

На сл. неделе включается Колесо Сюрпризів
http://bit.ly/2z5ztNk
Старые регистрации аннулировали (эх, было время когда за Патриотичну Привата 30 грн. капало :))
Все зарегили Мастеркарды в системе по новой?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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