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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4094409540964097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:33

  ukrprom2014 написав:На сл. неделе включается Колесо Сюрпризів
http://bit.ly/2z5ztNk
Старые регистрации аннулировали (эх, было время когда за Патриотичну Привата 30 грн. капало :))
Все зарегили Мастеркарды в системе по новой?

так у меня все бонусы сгорели
Тася и Алка так и не регятся в сис-ме, куча карт уже перевыпущено, племяшки уже повырастали... ну мож котяру своего заставлю в ці забавки гратися :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:На сл. неделе включпется Колесо Сюрпризів
http://bit.ly/...
Все зарегили Мастеркарды в системе?

А чего ж только в ветку Форварта свою рефку? Можно же по всем банкам-участникам.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:36

ukrprom2014
и что, там будет хоть что-то полезное рядовому клиенту банка (не простому украинцу, нет)? Раньше там были какие-то ну совершенно тривиальные лотереи, скидки в какие-то помпезные рестораны и спа-салоны (преимущественно киевские).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
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