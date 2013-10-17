ukrprom2014 написав:На сл. неделе включается Колесо Сюрпризів http://bit.ly/2z5ztNk Старые регистрации аннулировали (эх, было время когда за Патриотичну Привата 30 грн. капало ) Все зарегили Мастеркарды в системе по новой?
так у меня все бонусы сгорели Тася и Алка так и не регятся в сис-ме, куча карт уже перевыпущено, племяшки уже повырастали... ну мож котяру своего заставлю в ці забавки гратися
ukrprom2014 написав:На сл. неделе включпется Колесо Сюрпризів http://bit.ly/... Все зарегили Мастеркарды в системе?
А чего ж только в ветку Форварта свою рефку? Можно же по всем банкам-участникам.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ukrprom2014 и что, там будет хоть что-то полезное рядовому клиенту банка (не простому украинцу, нет)? Раньше там были какие-то ну совершенно тривиальные лотереи, скидки в какие-то помпезные рестораны и спа-салоны (преимущественно киевские).
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
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