Додано: Пон 08 чер, 2020 19:23

vitaliy_berdinskikh написав: ukrprom2014

и что, там будет хоть что-то полезное рядовому клиенту банка (не простому украинцу, нет)? Раньше там были какие-то ну совершенно тривиальные лотереи, скидки в какие-то помпезные рестораны и спа-салоны (преимущественно киевские). и что, там будет хоть что-то полезное рядовому клиенту банка (не простому украинцу, нет)? Раньше там были какие-то ну совершенно тривиальные лотереи, скидки в какие-то помпезные рестораны и спа-салоны (преимущественно киевские).

Там и сейчас то же самое. Я обычно профуфукивал баллы на колесо, потому как ничего стоящего для себя не видел. Но колесо бывало пару раз в год (не помню сколько дней), плюс крутить его можно было только 3 раза в день, поэтому баллы потихоньку накапливались и накаплмвались. За всё время пользовался какими-то скидками на Uklon, скидкой на бензин и пару раз сертификаты в Эпицентр и, кажется, в Сильпо выпадали. Всякими там сертификатами на Megego, дополнительными роллами и т.п. завалили, но я ими ни разу не пользовался.В общем, участвовать можно, поскольку участие не требует никаких усилий, но и пользы не очень много.