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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4094409540964097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:33

  ukrprom2014 написав:На сл. неделе включается Колесо Сюрпризів
http://bit.ly/2z5ztNk
Старые регистрации аннулировали (эх, было время когда за Патриотичну Привата 30 грн. капало :))
Все зарегили Мастеркарды в системе по новой?

так у меня все бонусы сгорели
Тася и Алка так и не регятся в сис-ме, куча карт уже перевыпущено, племяшки уже повырастали... ну мож котяру своего заставлю в ці забавки гратися :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:На сл. неделе включпется Колесо Сюрпризів
http://bit.ly/...
Все зарегили Мастеркарды в системе?

А чего ж только в ветку Форварта свою рефку? Можно же по всем банкам-участникам.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:36

ukrprom2014
и что, там будет хоть что-то полезное рядовому клиенту банка (не простому украинцу, нет)? Раньше там были какие-то ну совершенно тривиальные лотереи, скидки в какие-то помпезные рестораны и спа-салоны (преимущественно киевские).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:29

vitaliy_berdinskikh значит пропускаем акцию :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:01

  omb написав:vitaliy_berdinskikh значит пропускаем акцию :mrgreen:

ЛІКНЕП...може не пропускаєм? :)
https://www.forward-bank.com/press-cent ... CC_FAQ.PDF
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Стейк Нью-Йорк 250 грамів – 150 грн (ціна без знижки 175 грн);

Причем это за сырое мясо. И доставка платная.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 08 чер, 2020 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:23

  vitaliy_berdinskikh написав:ukrprom2014
и что, там будет хоть что-то полезное рядовому клиенту банка (не простому украинцу, нет)? Раньше там были какие-то ну совершенно тривиальные лотереи, скидки в какие-то помпезные рестораны и спа-салоны (преимущественно киевские).

Там и сейчас то же самое. Я обычно профуфукивал баллы на колесо, потому как ничего стоящего для себя не видел. Но колесо бывало пару раз в год (не помню сколько дней), плюс крутить его можно было только 3 раза в день, поэтому баллы потихоньку накапливались и накаплмвались. За всё время пользовался какими-то скидками на Uklon, скидкой на бензин и пару раз сертификаты в Эпицентр и, кажется, в Сильпо выпадали. Всякими там сертификатами на Megego, дополнительными роллами и т.п. завалили, но я ими ни разу не пользовался.
В общем, участвовать можно, поскольку участие не требует никаких усилий, но и пользы не очень много.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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