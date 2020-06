Додано: Пон 08 чер, 2020 15:36

ukrprom2014

и что, там будет хоть что-то полезное рядовому клиенту банка (не простому украинцу, нет)? Раньше там были какие-то ну совершенно тривиальные лотереи, скидки в какие-то помпезные рестораны и спа-салоны (преимущественно киевские).

Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

U K , E U та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44

, та рахунки в Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!