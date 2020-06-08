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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4095409640974098

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:32

  Flamingo написав:В продолжении истории о депо, которые заканчиваются на выходных - открыл для скунса одну необычную особенность.

А моя история закончилась так: сегодня получил вклад, проценты и отдельной строкой и суммой проценты за 3 дня выходных. Как-то так...

В выписке по карте: "перенос %% на счёт корреспондента, угода..." :)

P.S. Что-то подобное я годы назад вроде читал на ветке, но точно не вспомню :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:А моя история закончилась так:

У меня точно так же. В целом получилось вполне сносно, учитывая что фактически было продление депозита по нормальным процентам, которых сейчас уже нигде нет, разве что в старых столбах.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:11

Vorlon Ну справедливости ради надо отметить, что скунс за 1 выходной день мне тоже % начислил и выплатил (у меня депо заканчивалось 8 а вернул он 9го). Причем если основная сумма % по депо упала и стала доступна на карте сегодня, то % за этот 1 дополнительный день "капнули" на текущий также как и "тело депо" и были доступны для снятия еще позавчера (а скорее всего даже в субботу но я их увидел только в воскресенье). Ну и выписках сегодня дружно все провелось по всем счетам (текущему и карточному).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:13

Уже и до меня добралась робобаба с единичкой.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Интернет банкинг только у меня не работает?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Лежит ИБ и приложение. С утра работало. Только собрался, что то отправить и .... :mrgreen:
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:11

Мабуть кешбек зараховують ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Заработал ИБ, но не дает переводить- код не правильный. Попробую позже.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:52

lel приложение до сих пор тю-тю
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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