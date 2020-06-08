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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Вів 09 чер, 2020 09:32
Flamingo написав:
В продолжении истории о депо, которые заканчиваются на выходных - открыл для скунса одну необычную особенность.
А моя история закончилась так: сегодня получил вклад, проценты и отдельной строкой и суммой проценты за 3 дня выходных. Как-то так...
В выписке по карте: "перенос %% на счёт корреспондента, угода..."
P.S. Что-то подобное я годы назад вроде читал на ветке, но точно не вспомню
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Vorlon
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Додано: Вів 09 чер, 2020 09:50
Vorlon написав:
А моя история закончилась так:
У меня точно так же. В целом получилось вполне сносно, учитывая что фактически было продление депозита по нормальным процентам, которых сейчас уже нигде нет, разве что в старых столбах.
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ingtrans
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Додано: Вів 09 чер, 2020 10:11
Vorlon Ну справедливости ради надо отметить, что скунс за 1 выходной день мне тоже % начислил и выплатил (у меня депо заканчивалось 8 а вернул он 9го). Причем если основная сумма % по депо упала и стала доступна на карте сегодня, то % за этот 1 дополнительный день "капнули" на текущий также как и "тело депо" и были доступны для снятия еще позавчера (а скорее всего даже в субботу но я их увидел только в воскресенье). Ну и выписках сегодня дружно все провелось по всем счетам (текущему и карточному).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Додано: Вів 09 чер, 2020 10:13
Уже и до меня добралась робобаба с единичкой.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 10:48
Интернет банкинг только у меня не работает?
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Додано: Вів 09 чер, 2020 10:48
Лежит ИБ и приложение. С утра работало. Только собрался, что то отправить и ....
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lel
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:11
Мабуть кешбек зараховують
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:17
Заработал ИБ, но не дает переводить- код не правильный. Попробую позже.
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lel
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:52
lel приложение до сих пор тю-тю
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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omb
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ol_zy
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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