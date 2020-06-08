|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:06
lel написав:
Заработал ИБ, но не дает переводить- код не правильный. Попробую позже.
хтось в курсах що сталось?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8614
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:13
lel написав:Заработал ИБ, но не дает переводить- код не правильный. Попробую позже.
Все ломанулись на выход?
.......
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1750
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:14
greenozon написав:
хтось в курсах що сталось?
На данный момент в системе проводятся регламентные работы. Рекомендуем воспользоваться Личным кабинетом после 11:00.
-
kostya77
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 27.05.14
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:15
Boundless написав:
lel написав:Заработал ИБ, но не дает переводить- код не правильный. Попробую позже.
Все ломанулись на выход?
Скорее всего на вход
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11221
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 1571 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:20
Через час заработает, регламентные работы идут.
-
diplomnet
-
-
- Повідомлень: 1803
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:22
Stringer написав: Boundless написав:
lel написав:Заработал ИБ, но не дает переводить- код не правильный. Попробую позже.
Все ломанулись на выход?
Скорее всего на вход
Я на вход. Карты до 15т не смог добить. И депо под 18.5% ещё есть возможность пополнить. И столбики под 16% уже и не так плохо.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2598
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 985 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:34
Добрый день. Кто то использовал КоКо Кредитку для оплаты на зарубежных интернет сайтах? Как происходит конвертация?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 471
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:34
в белки кто собирается?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3037
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:41
diplomnet написав:
Через час заработает, регламентные работы идут.
А попередити? Відношення до клієнтів вражає)
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:43
miltador написав:
А попередити? Відношення до клієнтів вражає)
Что-то мне подсказывает что они сами не знали что у них сегодня будут "регламентные" работы)
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86622
|10163669
|
|
|16385
|2276608
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18074
|2546788
|
|