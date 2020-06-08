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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4096409740984099

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:06

  lel написав:Заработал ИБ, но не дает переводить- код не правильный. Попробую позже.


хтось в курсах що сталось?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

lel написав:Заработал ИБ, но не дает переводить- код не правильный. Попробую позже.
Все ломанулись на выход?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:14

  greenozon написав:хтось в курсах що сталось?


На данный момент в системе проводятся регламентные работы. Рекомендуем воспользоваться Личным кабинетом после 11:00.
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:15

  Boundless написав:
lel написав:Заработал ИБ, но не дает переводить- код не правильный. Попробую позже.
Все ломанулись на выход?

Скорее всего на вход :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:20

Через час заработает, регламентные работы идут.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:
  Boundless написав:
lel написав:Заработал ИБ, но не дает переводить- код не правильный. Попробую позже.
Все ломанулись на выход?

Скорее всего на вход :mrgreen:
Я на вход. Карты до 15т не смог добить. И депо под 18.5% ещё есть возможность пополнить. И столбики под 16% уже и не так плохо.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. Кто то использовал КоКо Кредитку для оплаты на зарубежных интернет сайтах? Как происходит конвертация?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:34

в белки кто собирается?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:41

  diplomnet написав:Через час заработает, регламентные работы идут.

А попередити? Відношення до клієнтів вражає)
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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miltador
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:43

  miltador написав:А попередити? Відношення до клієнтів вражає)

Что-то мне подсказывает что они сами не знали что у них сегодня будут "регламентные" работы)
Adast
 
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