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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4097409840994100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

ІБ ніякий зараз не працює?
Кочевник
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 16.02.17
Подякував: 245 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:50

Кочевник

Приложение все еще лежит
AVF
 
Повідомлень: 237
З нами з: 23.11.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:53

  AVF написав:Кочевник

Приложение все еще лежит

В ІБ пущає...виписку формує.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33773
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:04

  Квесторе_поверніться написав:
  AVF написав:Кочевник

Приложение все еще лежит

В ІБ пущає...виписку формує.

везет вам, у меня в web даже не заходит. Моб. прриложение тоже лежит (не может связаться с сервером) :evil:
Lost
 
Повідомлень: 1441
З нами з: 07.02.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:06

  Lost написав: у меня в web даже не заходит.


аналогично, пробовал и с хрома и с мозиллы
kostya77
 
Повідомлень: 756
З нами з: 27.05.14
Подякував: 35 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Прийшло пуш повідомлення про зарахування кешбеку за травень. А в мобільний додаток ще не пускає.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлень: 119
З нами з: 08.01.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:32

  miltador написав:Прийшло пуш повідомлення про зарахування кешбеку за травень. А в мобільний додаток ще не пускає.

Меня только что пустило, 2 раза.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлень: 592
З нами з: 15.02.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:36

Запрацювало. І кешбек на місці
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 182
З нами з: 12.01.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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  #<1 ... 4097409840994100
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