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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:49
ІБ ніякий зараз не працює?
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Кочевник
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:50
Кочевник
Приложение все еще лежит
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AVF
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:53
AVF написав:Кочевник
Приложение все еще лежит
В ІБ пущає...виписку формує.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:04
Квесторе_поверніться написав: AVF написав:Кочевник
Приложение все еще лежит
В ІБ пущає...виписку формує.
везет вам, у меня в web даже не заходит. Моб. прриложение тоже лежит (не может связаться с сервером)
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Lost
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:06
Lost написав:
у меня в web даже не заходит.
аналогично, пробовал и с хрома и с мозиллы
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kostya77
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:26
Прийшло пуш повідомлення про зарахування кешбеку за травень. А в мобільний додаток ще не пускає.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:32
miltador написав:
Прийшло пуш повідомлення про зарахування кешбеку за травень. А в мобільний додаток ще не пускає.
Меня только что пустило, 2 раза.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:36
Запрацювало. І кешбек на місці
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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