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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4098409941004101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:59

  rollo написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто то использовал КоКо Кредитку для оплаты на зарубежных интернет сайтах? Как происходит конвертация?

По курсу банка на день проводки. Комиссий нет.

Какую то сумму сверху еще блокируют? Почему спрашиваю, хотел оплатить определенную сумму в $ ,посмотрел курс по картам и умножил на эту сумму, в приложении поставил данный результат как лимит на операцию. Но при оплате выбило,что недостаточно средств.
Видимо Форвард с запасом хочет блокировать сумму, а тут лимит и не пропустило.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 478
З нами з: 09.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:42

  _PORT_UA написав:
  rollo написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто то использовал КоКо Кредитку для оплаты на зарубежных интернет сайтах? Как происходит конвертация?

По курсу банка на день проводки. Комиссий нет.

Какую то сумму сверху еще блокируют? Почему спрашиваю, хотел оплатить определенную сумму в $ ,посмотрел курс по картам и умножил на эту сумму, в приложении поставил данный результат как лимит на операцию. Но при оплате выбило,что недостаточно средств.
Видимо Форвард с запасом хочет блокировать сумму, а тут лимит и не пропустило.

Поставьте процентов два запасу на лимит.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:54

  rollo написав:
  _PORT_UA написав:Какую то сумму сверху еще блокируют? Почему спрашиваю, хотел оплатить определенную сумму в $ ,посмотрел курс по картам и умножил на эту сумму, в приложении поставил данный результат как лимит на операцию. Но при оплате выбило,что недостаточно средств.
Видимо Форвард с запасом хочет блокировать сумму, а тут лимит и не пропустило.

Поставьте процентов два запасу на лимит.

Вариант. Но если в итоге и снимут с учётом этих ℅,то не выгодно.
Лучше проверенными картами, где по факту списание по текущим курсам.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 478
З нами з: 09.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:01

diplomnet
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1671
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:21

Не могу вспомнить - если за кордоном картой рассчитываться кишмиш капает?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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