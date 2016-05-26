_PORT_UA написав:Добрый день. Кто то использовал КоКо Кредитку для оплаты на зарубежных интернет сайтах? Как происходит конвертация?
По курсу банка на день проводки. Комиссий нет.
Какую то сумму сверху еще блокируют? Почему спрашиваю, хотел оплатить определенную сумму в $ ,посмотрел курс по картам и умножил на эту сумму, в приложении поставил данный результат как лимит на операцию. Но при оплате выбило,что недостаточно средств. Видимо Форвард с запасом хочет блокировать сумму, а тут лимит и не пропустило.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA написав:Добрый день. Кто то использовал КоКо Кредитку для оплаты на зарубежных интернет сайтах? Как происходит конвертация?
По курсу банка на день проводки. Комиссий нет.
Какую то сумму сверху еще блокируют? Почему спрашиваю, хотел оплатить определенную сумму в $ ,посмотрел курс по картам и умножил на эту сумму, в приложении поставил данный результат как лимит на операцию. Но при оплате выбило,что недостаточно средств. Видимо Форвард с запасом хочет блокировать сумму, а тут лимит и не пропустило.
_PORT_UA написав:Какую то сумму сверху еще блокируют? Почему спрашиваю, хотел оплатить определенную сумму в $ ,посмотрел курс по картам и умножил на эту сумму, в приложении поставил данный результат как лимит на операцию. Но при оплате выбило,что недостаточно средств. Видимо Форвард с запасом хочет блокировать сумму, а тут лимит и не пропустило.
Поставьте процентов два запасу на лимит.
Вариант. Но если в итоге и снимут с учётом этих ℅,то не выгодно. Лучше проверенными картами, где по факту списание по текущим курсам.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.