Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:46
Monk23
бывает
повторение - мать учения
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omb
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:42
Monk23 написав:
Изменение процентных ставок по Дебетной Коко с 17.06. На сумму больше 15 000,01 - 10 %.
А они вам не звонили? Сегодня они ещё и пуш с уведомлением прислали)
Adast
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:48
Adast написав: Monk23 написав:
Изменение процентных ставок по Дебетной Коко с 17.06. На сумму больше 15 000,01 - 10 %.
А они вам не звонили? Сегодня они ещё и пуш с уведомлением прислали)
Звонила робобаба на днях, но я тогда так и не понял о каких процентах речь. Посмотрел на сайте после звонка, там в новостях было снижение по другому продукту, подумал может перепутали что-то
А сегодня пуш также прилетел, тут уже четко написано
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Monk23
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:15
Monk23 робобаба четко сказала, что грядет изменение % по вашей карте
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1362
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:19
omb написав: Monk23
робобаба четко сказала, что грядет изменение % по вашей карте
Быстро говорила наверное, проморгал. В любом случае нужна была более детальная инфа, теперь вот все понятно.
Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
Повідомлень: 92
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:31
Есть ли сейчас какие-либо бонусы за пролонгацию депо?
andreyiskra
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:06
Подскажите, покупка онлайн на liki24.com.ua проходит как покупка в аптеке?
ignorabimus
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:10
andreyiskra написав:
Есть ли сейчас какие-либо бонусы за пролонгацию депо?
прямого бонусу немає, але є файл де банк розповідає по яких ставках він продовжує (пролонгує) старі продукти
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... oforml.pdf
greenozon
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