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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4099410041014102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:46

Monk23 бывает :) повторение - мать учения :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:42

  Monk23 написав:Изменение процентных ставок по Дебетной Коко с 17.06. На сумму больше 15 000,01 - 10 %.

А они вам не звонили? Сегодня они ещё и пуш с уведомлением прислали)
Adast
 
Повідомлень: 21
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:48

  Adast написав:
  Monk23 написав:Изменение процентных ставок по Дебетной Коко с 17.06. На сумму больше 15 000,01 - 10 %.

А они вам не звонили? Сегодня они ещё и пуш с уведомлением прислали)

Звонила робобаба на днях, но я тогда так и не понял о каких процентах речь. Посмотрел на сайте после звонка, там в новостях было снижение по другому продукту, подумал может перепутали что-то :)
А сегодня пуш также прилетел, тут уже четко написано :(
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:15

Monk23 робобаба четко сказала, что грядет изменение % по вашей карте
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1362
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:19

  omb написав:Monk23 робобаба четко сказала, что грядет изменение % по вашей карте

Быстро говорила наверное, проморгал. В любом случае нужна была более детальная инфа, теперь вот все понятно.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Есть ли сейчас какие-либо бонусы за пролонгацию депо?
andreyiskra
 
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Подскажите, покупка онлайн на liki24.com.ua проходит как покупка в аптеке?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:10

  andreyiskra написав:Есть ли сейчас какие-либо бонусы за пролонгацию депо?


прямого бонусу немає, але є файл де банк розповідає по яких ставках він продовжує (пролонгує) старі продукти

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... oforml.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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  #<1 ... 4099410041014102
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