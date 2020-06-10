Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:16
greenozon Тем кто верит в дерево, со ставкой рефинанса 6%, стоит поторопиться с выбором депо.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Повідомлень: 1678
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 103 раз.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:56
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?
Andrew75
Повідомлень: 962
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Подякували: 41 раз.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:04
Andrew75 свой п2п проводится в этот же день, проверено депозитом
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1367
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 88 раз.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:38
Шож такое.
Вчера штормило и сегодня в приложухе "сервис не дступен".
А
https://online.forward-bank.com/
лежить сердешный.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Повідомлень: 1678
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 103 раз.
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