Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:16
greenozon Тем кто верит в дерево, со ставкой рефинанса 6%, стоит поторопиться с выбором депо.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:56
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?
Andrew75
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:04
Andrew75 свой п2п проводится в этот же день, проверено депозитом
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:38
Шож такое.
Вчера штормило и сегодня в приложухе "сервис не дступен".
А
https://online.forward-bank.com/
лежить сердешный.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:49
ukrprom2014 написав: greenozon
Тем кто верит в дерево, со ставкой рефинанса 6%, стоит поторопиться с выбором депо.
Сразу видно, что Вы - далеки от валютного рынка
"Дерево" - это российский рубль. А гривна - "бумага".
А вот стоит ли нести вообще ее в банк под существующие ставки - это вопрос. Впрочем, у всех есть старые столбики под еще нормальные проценты.
А когда останутся только 10-12... да еще курс рванет... Посмотрим, сколько останется желающих.
И чтобы не сильно оффтопить: лежит веб-ИБ, а в мобильное приложение - заходит, но данные там на конец вчерашнего дня. Мне это особо не нравится, т.к. я сегодня утром гасил задолженность по кредитной КоКо...
Искатель
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:54
Искатель написав:
лежит веб-ИБ, а в мобильное приложение - заходит,
Пришлось тянуть ПУМБОм из МОНО, и дальше МОНО толкать на Укрсиб.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Додано: Чет 11 чер, 2020 18:11
ukrprom2014 написав: Искатель написав:
лежит веб-ИБ, а в мобильное приложение - заходит,
Пришлось тянуть ПУМБОм из МОНО, и дальше МОНО толкать на Укрсиб.
У меня РД завтра. Хорошо, что я рано утром все пополнил. А то пришлось бы тоже толкать или ПУМБом, или Моно...
Искатель
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