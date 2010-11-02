Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?
ukrprom2014 написав:greenozon Тем кто верит в дерево, со ставкой рефинанса 6%, стоит поторопиться с выбором депо.
Сразу видно, что Вы - далеки от валютного рынка "Дерево" - это российский рубль. А гривна - "бумага". А вот стоит ли нести вообще ее в банк под существующие ставки - это вопрос. Впрочем, у всех есть старые столбики под еще нормальные проценты. А когда останутся только 10-12... да еще курс рванет... Посмотрим, сколько останется желающих.
И чтобы не сильно оффтопить: лежит веб-ИБ, а в мобильное приложение - заходит, но данные там на конец вчерашнего дня. Мне это особо не нравится, т.к. я сегодня утром гасил задолженность по кредитной КоКо...
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?
Вы так знатно мародерили в глобусе исключительно по наитию?
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?
Конечно есть. СЭП залетает на счёт через несколько часов, по регламенту сэпа. Родная дёргалка (c2a) залетает на счёт (и на карту) мгновенно, в любое время.