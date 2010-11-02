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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4100410141024103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:16

greenozon
Тем кто верит в дерево, со ставкой рефинанса 6%, стоит поторопиться с выбором депо.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:04

Andrew75 свой п2п проводится в этот же день, проверено депозитом
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шож такое.
Вчера штормило и сегодня в приложухе "сервис не дступен".
А https://online.forward-bank.com/ лежить сердешный.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:49

  ukrprom2014 написав:greenozon
Тем кто верит в дерево, со ставкой рефинанса 6%, стоит поторопиться с выбором депо.

Сразу видно, что Вы - далеки от валютного рынка :)
"Дерево" - это российский рубль. А гривна - "бумага".
А вот стоит ли нести вообще ее в банк под существующие ставки - это вопрос. Впрочем, у всех есть старые столбики под еще нормальные проценты.
А когда останутся только 10-12... да еще курс рванет... Посмотрим, сколько останется желающих.

И чтобы не сильно оффтопить: лежит веб-ИБ, а в мобильное приложение - заходит, но данные там на конец вчерашнего дня. Мне это особо не нравится, т.к. я сегодня утром гасил задолженность по кредитной КоКо...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:лежит веб-ИБ, а в мобильное приложение - заходит,

Пришлось тянуть ПУМБОм из МОНО, и дальше МОНО толкать на Укрсиб.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

-0.5% в гривні від сьогодні
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:11

  ukrprom2014 написав:
  Искатель написав:лежит веб-ИБ, а в мобильное приложение - заходит,

Пришлось тянуть ПУМБОм из МОНО, и дальше МОНО толкать на Укрсиб.

У меня РД завтра. Хорошо, что я рано утром все пополнил. А то пришлось бы тоже толкать или ПУМБом, или Моно...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:12

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?

Вы так знатно мародерили в глобусе исключительно по наитию?
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:57

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?

Конечно есть.
СЭП залетает на счёт через несколько часов, по регламенту сэпа.
Родная дёргалка (c2a) залетает на счёт (и на карту) мгновенно, в любое время.
mustbe
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