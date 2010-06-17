Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?
Вы так знатно мародерили в глобусе исключительно по наитию?
А при чем тут Глобус? И откуда Вы знаете как я "мародерил"?
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?
Конечно есть. СЭП залетает на счёт через несколько часов, по регламенту сэпа. Родная дёргалка (c2a) залетает на счёт (и на карту) мгновенно, в любое время.
Я написал "в плане начисления процентов". То что одно за несколько часов залетает, а другое мгновенно - это понятно.