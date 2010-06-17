RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4101410241034104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:12

  Stringer написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?

Вы так знатно мародерили в глобусе исключительно по наитию?

А при чем тут Глобус? И откуда Вы знаете как я "мародерил"?
Andrew75
 
Повідомлень: 967
З нами з: 30.09.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:16

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?

Конечно есть.
СЭП залетает на счёт через несколько часов, по регламенту сэпа.
Родная дёргалка (c2a) залетает на счёт (и на карту) мгновенно, в любое время.

Я написал "в плане начисления процентов". То что одно за несколько часов залетает, а другое мгновенно - это понятно.
Andrew75
 
Повідомлень: 967
З нами з: 30.09.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:15

Форвард с 15-го июля опять порежет процент на остаток - он станет 9% на сумму от 15 001 грн. 15% на сумму до 15 001 пока остаются.
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... s_1507.pdf
Adast
 
Повідомлень: 22
З нами з: 04.06.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4101410241034104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, ricardo, sens і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 68, 69, 70
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
696 142406
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 21:14
бульбик
Банк Глобус 1 ... 680, 681, 682
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6815 878939
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 21:06
Кассандра
Идея Банк 1 ... 1811, 1812, 1813
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18123 2549436
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 20:52
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (697)
11.06.2020 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.