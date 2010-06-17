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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4101410241034104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:12

  Stringer написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?

Вы так знатно мародерили в глобусе исключительно по наитию?

А при чем тут Глобус? И откуда Вы знаете как я "мародерил"?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:16

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?

Конечно есть.
СЭП залетает на счёт через несколько часов, по регламенту сэпа.
Родная дёргалка (c2a) залетает на счёт (и на карту) мгновенно, в любое время.

Я написал "в плане начисления процентов". То что одно за несколько часов залетает, а другое мгновенно - это понятно.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:15

Форвард с 15-го июля опять порежет процент на остаток - он станет 9% на сумму от 15 001 грн. 15% на сумму до 15 001 пока остаются.
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... s_1507.pdf
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:19

Не, ну это уже не смешно. Надо скинуть человеку деньги, а мобайл лежит. С сегодняшнего дня Скунс попадает в мой список ненадежных банков. Надо срочно оформлять Спорт для хранения грн с бесплатным манисэндом.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
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  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:33

  Striker написав:Не, ну это уже не смешно. Надо скинуть человеку деньги, а мобайл лежит. С сегодняшнего дня Скунс попадает в мой список ненадежных банков. Надо срочно оформлять Спорт для хранения грн с бесплатным манисэндом.

Тут самый надёжный в плане манисенда - Моня
А рыжий спорстмен всё никак не определится с лимитами :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:41

  clientage написав:
  Striker написав:Не, ну это уже не смешно. Надо скинуть человеку деньги, а мобайл лежит. С сегодняшнего дня Скунс попадает в мой список ненадежных банков. Надо срочно оформлять Спорт для хранения грн с бесплатным манисэндом.

Тут самый надёжный в плане манисенда - Моня
А рыжий спорстмен всё никак не определится с лимитами :mrgreen:

О каких лимитах идёт речь? Бесплатный СЭП до 10к в месяц, р2р максимум 5к за раз. Лимит на сумму р2р в день?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:46

  Adast написав:Форвард с 15-го июля опять порежет процент на остаток - он станет 9% на сумму от 15 001 грн. 15% на сумму до 15 001 пока остаются.
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... s_1507.pdf
странно что за кредитку молчок...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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