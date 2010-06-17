Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?
Вы так знатно мародерили в глобусе исключительно по наитию?
А при чем тут Глобус? И откуда Вы знаете как я "мародерил"?
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?
Конечно есть. СЭП залетает на счёт через несколько часов, по регламенту сэпа. Родная дёргалка (c2a) залетает на счёт (и на карту) мгновенно, в любое время.
Я написал "в плане начисления процентов". То что одно за несколько часов залетает, а другое мгновенно - это понятно.
Не, ну это уже не смешно. Надо скинуть человеку деньги, а мобайл лежит. С сегодняшнего дня Скунс попадает в мой список ненадежных банков. Надо срочно оформлять Спорт для хранения грн с бесплатным манисэндом.
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Striker написав:Не, ну это уже не смешно. Надо скинуть человеку деньги, а мобайл лежит. С сегодняшнего дня Скунс попадает в мой список ненадежных банков. Надо срочно оформлять Спорт для хранения грн с бесплатным манисэндом.
Тут самый надёжный в плане манисенда - Моня А рыжий спорстмен всё никак не определится с лимитами
Striker написав:Не, ну это уже не смешно. Надо скинуть человеку деньги, а мобайл лежит. С сегодняшнего дня Скунс попадает в мой список ненадежных банков. Надо срочно оформлять Спорт для хранения грн с бесплатным манисэндом.
Тут самый надёжный в плане манисенда - Моня А рыжий спорстмен всё никак не определится с лимитами
О каких лимитах идёт речь? Бесплатный СЭП до 10к в месяц, р2р максимум 5к за раз. Лимит на сумму р2р в день?
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