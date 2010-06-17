Додано: Чет 11 чер, 2020 23:13

Striker написав: р2р максимум 5к за раз р2р максимум 5к за раз

Striker написав: Лимит на сумму р2р в день? Лимит на сумму р2р в день?

Уже как бы не просто глупо, архи глупо повторять мифы апреля. В июне то.Люди, включая меня конечно тоесть не от балды говорю, и переводили p2p cуммв в десятки тыщ и пополняли свои карты на десятки тыщ.Думаю что лимит одной операции как был 60к так и остался. Вот как-то не приходилось слать больше. А так общие лимиты по слухам как были 250к в месяц так и остались такие.