Смешали в кучу моню и спортсмена.
Спортсмен:
Лимит за одну операцию на перевод средств на карту установлен 14 000 гривен, и 150 000 гривен, 100 операций в месяц.
И 30к в день (этого как бы нет, но есть ограничение такое)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:11
Смешали в кучу моню и спортсмена.
Спортсмен:
Лимит за одну операцию на перевод средств на карту установлен 14 000 гривен, и 150 000 гривен, 100 операций в месяц.
И 30к в день (этого как бы нет, но есть ограничение такое)
Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:50
guntherhouse777
Форвард Коко дебит снять можно максимум 80к в родном банкомате .
Сколько можно снять у белок ?
Моно - фигня , если снять нельзя . И курса ещё хуже привата.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:55
В моно , при создании платежа сэп в 30к грн, нету комиссии .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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