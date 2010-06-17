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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4102410341044105

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:11

Смешали в кучу моню и спортсмена.
Спортсмен:
Лимит за одну операцию на перевод средств на карту установлен 14 000 гривен, и 150 000 гривен, 100 операций в месяц.
И 30к в день (этого как бы нет, но есть ограничение такое)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 301 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:50

guntherhouse777

Форвард Коко дебит снять можно максимум 80к в родном банкомате .

Сколько можно снять у белок ?

Моно - фигня , если снять нельзя . И курса ещё хуже привата.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлень: 3061
З нами з: 22.12.16
Подякував: 222 раз.
Подякували: 179 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:55

  Striker написав:
  clientage написав:
  Striker написав:Не, ну это уже не смешно. Надо скинуть человеку деньги, а мобайл лежит. С сегодняшнего дня Скунс попадает в мой список ненадежных банков. Надо срочно оформлять Спорт для хранения грн с бесплатным манисэндом.

Тут самый надёжный в плане манисенда - Моня
А рыжий спорстмен всё никак не определится с лимитами :mrgreen:

О каких лимитах идёт речь? Бесплатный СЭП до 10к в месяц, р2р максимум 5к за раз. Лимит на сумму р2р в день?



В моно , при создании платежа сэп в 30к грн, нету комиссии .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3061
З нами з: 22.12.16
Подякував: 222 раз.
Подякували: 179 раз.
 
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1
  #<1 ... 4102410341044105
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