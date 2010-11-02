Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:23

Внезапно появился кредитный лимит 3300, без просьбы с моей стороны. Было без лимита, не давали, просила повторно в конце апреля,отказали, оформление карты было в феврале 2020. Смс не приходило, просто в приложении стало денег на карте больше.

Показывает сумму своих и лимита, и стало 18299. Процент будет на свои начисляться повышенный, как будто остаток меньше 15000?