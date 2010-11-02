Смешали в кучу моню и спортсмена.
Спортсмен:
Лимит за одну операцию на перевод средств на карту установлен 14 000 гривен, и 150 000 гривен, 100 операций в месяц.
И 30к в день (этого как бы нет, но есть ограничение такое)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:11
Смешали в кучу моню и спортсмена.
Спортсмен:
Лимит за одну операцию на перевод средств на карту установлен 14 000 гривен, и 150 000 гривен, 100 операций в месяц.
И 30к в день (этого как бы нет, но есть ограничение такое)
Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:50
guntherhouse777
Форвард Коко дебит снять можно максимум 80к в родном банкомате .
Сколько можно снять у белок ?
Моно - фигня , если снять нельзя . И курса ещё хуже привата.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:55
В моно , при создании платежа сэп в 30к грн, нету комиссии .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:58
Ну значит ошибся, принял вас за нашего брата. Извиняюсь
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:22
Не заходит в приложение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:23
Внезапно появился кредитный лимит 3300, без просьбы с моей стороны. Было без лимита, не давали, просила повторно в конце апреля,отказали, оформление карты было в феврале 2020. Смс не приходило, просто в приложении стало денег на карте больше.
Показывает сумму своих и лимита, и стало 18299. Процент будет на свои начисляться повышенный, как будто остаток меньше 15000?
[b]http://lx4.me/c/BruGAiHB[/b]
100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО. Кешбек июнь авто АЗС 6%, салони краси-16%, аптеки-8% Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:28
Мне кажется в кредитку путаете с дебеткой.
На кредитке нет никакого лимита в 15 000, там 12% на всё.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
На все свое что выше 100 грн. будет капать 12% годовых
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:53
Сейчас кредитку без официального трудоустройства не открыть ? Какой смысла кредитку 12%. Свиноры пойдут открыть кредитку вместо дебитки
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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