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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4102410341044105

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:11

Смешали в кучу моню и спортсмена.
Спортсмен:
Лимит за одну операцию на перевод средств на карту установлен 14 000 гривен, и 150 000 гривен, 100 операций в месяц.
И 30к в день (этого как бы нет, но есть ограничение такое)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:50

guntherhouse777

Форвард Коко дебит снять можно максимум 80к в родном банкомате .

Сколько можно снять у белок ?

Моно - фигня , если снять нельзя . И курса ещё хуже привата.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:55

  Striker написав:
  clientage написав:
  Striker написав:Не, ну это уже не смешно. Надо скинуть человеку деньги, а мобайл лежит. С сегодняшнего дня Скунс попадает в мой список ненадежных банков. Надо срочно оформлять Спорт для хранения грн с бесплатным манисэндом.

Тут самый надёжный в плане манисенда - Моня
А рыжий спорстмен всё никак не определится с лимитами :mrgreen:

О каких лимитах идёт речь? Бесплатный СЭП до 10к в месяц, р2р максимум 5к за раз. Лимит на сумму р2р в день?



В моно , при создании платежа сэп в 30к грн, нету комиссии .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:58

  Andrew75 написав:
  Stringer написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, в плане начисления процентов по Коко, есть ли разница как на неё загонять деньги, СЭПОм или родным форвардовским Р2Р? При пополнении Р2Р проводка в этот же день проходит или как?

Вы так знатно мародерили в глобусе исключительно по наитию?

А при чем тут Глобус? И откуда Вы знаете как я "мародерил"?

Ну значит ошибся, принял вас за нашего брата. Извиняюсь
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:22

Не заходит в приложение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:23

Внезапно появился кредитный лимит 3300, без просьбы с моей стороны. Было без лимита, не давали, просила повторно в конце апреля,отказали, оформление карты было в феврале 2020. Смс не приходило, просто в приложении стало денег на карте больше.
Показывает сумму своих и лимита, и стало 18299. Процент будет на свои начисляться повышенный, как будто остаток меньше 15000?
[b]http://lx4.me/c/BruGAiHB[/b]
100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО. Кешбек июнь авто АЗС 6%, салони краси-16%, аптеки-8% Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:28

  Spring написав:Внезапно появился кредитный лимит 3300, без просьбы с моей стороны. Было без лимита, не давали, просила повторно в конце апреля,отказали, оформление карты было в феврале 2020. Смс не приходило, просто в приложении стало денег на карте больше.
Показывает сумму своих и лимита, и стало 18299. Процент будет на свои начисляться повышенный, как будто остаток меньше 15000?

Мне кажется в кредитку путаете с дебеткой.
На кредитке нет никакого лимита в 15 000, там 12% на всё.
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Spring написав:Процент будет на свои начисляться повышенный, как будто остаток меньше 15000?

На все свое что выше 100 грн. будет капать 12% годовых
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:53

  ukrprom2014 написав:
  Spring написав:Процент будет на свои начисляться повышенный, как будто остаток меньше 15000?

На все свое что выше 100 грн. будет капать 12% годовых


Сейчас кредитку без официального трудоустройства не открыть ? Какой смысла кредитку 12%. Свиноры пойдут открыть кредитку вместо дебитки
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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