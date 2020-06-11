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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4103410441054106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:20

  omb написав:proftpd66 а вот и нет, на дебетке 10% выше 15к скоро будет
П.С. форвард сам увеличил мне кред лимит с 0 до 8300 :)


Какой смысла для банка в дебитку понижать , а кредиту в 12% оставлять?


Свинорылы дебитку набивают деньги, вот и вам кредит дали :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:23

  omb написав:proftpd66 а вот и нет, на дебетке 10% выше 15к скоро будет
П.С. форвард сам увеличил мне кред лимит с 0 до 8300 :)


А с 15.07.2020 и вовсе 9% на Дебетках, при свыше 15000,01...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:24

  omb написав:proftpd66 а вот и нет, на дебетке 10% выше 15к скоро будет
П.С. форвард сам увеличил мне кред лимит с 0 до 8300 :)

В связи с изменением учётной ставки, уменьшили всем процент на остаток, но увеличили кредитные лимиты?)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:а кредиту в 12% оставлять?

все мудро продумано (із точки зору банку), бо мало хто буде на кредитці тримати свої кошти!
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:45

  Adast написав:
  omb написав:proftpd66 а вот и нет, на дебетке 10% выше 15к скоро будет
П.С. форвард сам увеличил мне кред лимит с 0 до 8300 :)

В связи с изменением учётной ставки, уменьшили всем процент на остаток, но увеличили кредитные лимиты?)
они звонили предлагали кредит наловый, я отказался и сказал, хочу лимит по карте - они сказали ок и налили
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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