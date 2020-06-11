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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:20
omb написав:proftpd66
а вот и нет, на дебетке 10% выше 15к скоро будет
П.С. форвард сам увеличил мне кред лимит с 0 до 8300
Какой смысла для банка в дебитку понижать , а кредиту в 12% оставлять?
Свинорылы дебитку набивают деньги, вот и вам кредит дали
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:23
omb написав:proftpd66
а вот и нет, на дебетке 10% выше 15к скоро будет
П.С. форвард сам увеличил мне кред лимит с 0 до 8300
А с 15.07.2020 и вовсе 9%
на Дебетках, при свыше 15000,01...
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:24
omb написав:proftpd66
а вот и нет, на дебетке 10% выше 15к скоро будет
П.С. форвард сам увеличил мне кред лимит с 0 до 8300
В связи с изменением учётной ставки, уменьшили всем процент на остаток, но увеличили кредитные лимиты?)
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:25
proftpd66 написав:
а кредиту в 12% оставлять?
все мудро продумано (із точки зору банку), бо мало хто буде на кредитці тримати свої кошти!
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:45
Adast написав: omb написав:proftpd66
а вот и нет, на дебетке 10% выше 15к скоро будет
П.С. форвард сам увеличил мне кред лимит с 0 до 8300
В связи с изменением учётной ставки, уменьшили всем процент на остаток, но увеличили кредитные лимиты?)
они звонили предлагали кредит наловый, я отказался и сказал, хочу лимит по карте - они сказали ок и налили
Кешбечные карты!
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