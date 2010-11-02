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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:20
omb написав:proftpd66
а вот и нет, на дебетке 10% выше 15к скоро будет
П.С. форвард сам увеличил мне кред лимит с 0 до 8300
Какой смысла для банка в дебитку понижать , а кредиту в 12% оставлять?
Свинорылы дебитку набивают деньги, вот и вам кредит дали
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:23
omb написав:proftpd66
а вот и нет, на дебетке 10% выше 15к скоро будет
П.С. форвард сам увеличил мне кред лимит с 0 до 8300
А с 15.07.2020 и вовсе 9%
на Дебетках, при свыше 15000,01...
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:24
omb написав:proftpd66
а вот и нет, на дебетке 10% выше 15к скоро будет
П.С. форвард сам увеличил мне кред лимит с 0 до 8300
В связи с изменением учётной ставки, уменьшили всем процент на остаток, но увеличили кредитные лимиты?)
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Adast
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:25
proftpd66 написав:
а кредиту в 12% оставлять?
все мудро продумано (із точки зору банку), бо мало хто буде на кредитці тримати свої кошти!
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greenozon
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:45
Adast написав: omb написав:proftpd66
а вот и нет, на дебетке 10% выше 15к скоро будет
П.С. форвард сам увеличил мне кред лимит с 0 до 8300
В связи с изменением учётной ставки, уменьшили всем процент на остаток, но увеличили кредитные лимиты?)
они звонили предлагали кредит наловый, я отказался и сказал, хочу лимит по карте - они сказали ок и налили
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:42
Rimlyanin1 написав:
Мифами упрекаете, а слухи пишите.
Лимит в месяц не 250к, а 150к.
Потому что цифра 250к является внутренним нормативом банка и не подтверждена публично, насколько я знаю. Может быть и так что там 200к, а может 300к.
Цифра 150к это вообще из другой оперы: это старый лимит для одной операции - платежи на 150к и выше в обязательном порядке отправлялись в финмон. Сейчас эта планка поднята до 400к. Но банк в праве проверять любую сумму, а не только те которые требует проверять закон о финмоне.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:11
greenozon написав: proftpd66 написав:
а кредиту в 12% оставлять?
все мудро продумано (із точки зору банку), бо мало хто буде на кредитці тримати свої кошти!
Ну я буду. В семье КОКО кердиток уже 3 шт. Лимиты от 15 до 40К.
Даже близко не выедаются
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:30
Можно открывать Коко кредитку 0 лимитом. Мне так и открыли. Работает по тарифам кредитки, но без кредитного лимита.
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Andrew75
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:12
Andrew75
да, но 2 карты все равно выгодней
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:39
omb написав:Andrew75
да, но 2 карты все равно выгодней
Ну 3 картки ще вигідніше. Проте другу "чорну" вже на жаль не відкривають. Але хто встиг...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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