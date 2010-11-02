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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4104410541064107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:10

Stringer
Оформила по Вашей ссылке дебитку, ждите завтра 50 грн )
Раз теперь есть кредитный лимит, завела и ее )
Перезвонили через 5 мин после заполнения ссылки, и через час забрала карту в отделении, минут 10 заняло оформление
[b]http://lx4.me/c/BruGAiHB[/b]
100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО. Кешбек июнь авто АЗС 6%, салони краси-16%, аптеки-8% Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
Spring
 
Повідомлень: 127
З нами з: 04.02.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 4104410541064107
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