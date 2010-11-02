Stringer
Оформила по Вашей ссылке дебитку, ждите завтра 50 грн )
Раз теперь есть кредитный лимит, завела и ее )
Перезвонили через 5 мин после заполнения ссылки, и через час забрала карту в отделении, минут 10 заняло оформление
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:10
Stringer
Оформила по Вашей ссылке дебитку, ждите завтра 50 грн )
Раз теперь есть кредитный лимит, завела и ее )
Перезвонили через 5 мин после заполнения ссылки, и через час забрала карту в отделении, минут 10 заняло оформление
[b]http://lx4.me/c/BruGAiHB[/b]
100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО. Кешбек июнь авто АЗС 6%, салони краси-16%, аптеки-8% Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
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