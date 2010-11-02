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Оформила по Вашей ссылке дебитку, ждите завтра 50 грн )
Раз теперь есть кредитный лимит, завела и ее )
Перезвонили через 5 мин после заполнения ссылки, и через час забрала карту в отделении, минут 10 заняло оформление
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:10
Stringer
Оформила по Вашей ссылке дебитку, ждите завтра 50 грн )
Раз теперь есть кредитный лимит, завела и ее )
Перезвонили через 5 мин после заполнения ссылки, и через час забрала карту в отделении, минут 10 заняло оформление
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:56
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наливай пиво
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:02
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