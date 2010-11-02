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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4104410541064107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:10

Stringer
Оформила по Вашей ссылке дебитку, ждите завтра 50 грн )
Раз теперь есть кредитный лимит, завела и ее )
Перезвонили через 5 мин после заполнения ссылки, и через час забрала карту в отделении, минут 10 заняло оформление
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек июнь авто АЗС 6%, салони краси-16%, аптеки-8% Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:56

Stringer

наливай пиво
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:02

  proftpd66 написав:Stringer

наливай пиво

Подставляй бокал ;-)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня в полдень хотел снять с коко дебит 100к грн, финмон не дает
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
dmetr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:17

dmetr
Хотят документы о доходах или как?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:24

на гор. линии составили заявку на получение грн в кассе, ждите смс с кодом для получения, ничего не приходит, звоню на гор линию, говорят финмон не дает разрешение, ждите смс до конца дня,или дают или нет, пока глухо...
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
dmetr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:37

  dmetr написав:Сегодня в полдень хотел снять с коко дебит 100к грн, финмон не дает
это что-то новенькое :(
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:43

подождем развязки...
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
dmetr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:02

  dmetr написав:подождем развязки...


Лимит на снятие по Коко дебит в 80к.

По другим картам старых , ещё с 2000х лимит всегда был 50к или около того .

Водка русский стандарт, чтобы все не пропить .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:23

  dmetr написав:Сегодня в полдень хотел снять с коко дебит 100к грн, финмон не дает

Странный финмон.
Им спонсор в клювике приносит 1к (или сколько ?) комиса - а они не берут, нос воротят.
Балувани )
mustbe
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