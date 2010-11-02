Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:10

Stringer

Оформила по Вашей ссылке дебитку, ждите завтра 50 грн )

Раз теперь есть кредитный лимит, завела и ее )

Перезвонили через 5 мин после заполнения ссылки, и через час забрала карту в отделении, минут 10 заняло оформление