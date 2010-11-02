Stringer
Оформила по Вашей ссылке дебитку, ждите завтра 50 грн )
Раз теперь есть кредитный лимит, завела и ее )
Перезвонили через 5 мин после заполнения ссылки, и через час забрала карту в отделении, минут 10 заняло оформление
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:10
Stringer
Оформила по Вашей ссылке дебитку, ждите завтра 50 грн )
Раз теперь есть кредитный лимит, завела и ее )
Перезвонили через 5 мин после заполнения ссылки, и через час забрала карту в отделении, минут 10 заняло оформление
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:56
Stringer
наливай пиво
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:02
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сегодня в полдень хотел снять с коко дебит 100к грн, финмон не дает
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:24
на гор. линии составили заявку на получение грн в кассе, ждите смс с кодом для получения, ничего не приходит, звоню на гор линию, говорят финмон не дает разрешение, ждите смс до конца дня,или дают или нет, пока глухо...
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:37
это что-то новенькое
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:43
подождем развязки...
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:02
Лимит на снятие по Коко дебит в 80к.
По другим картам старых , ещё с 2000х лимит всегда был 50к или около того .
Водка русский стандарт, чтобы все не пропить .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:23
Странный финмон.
Им спонсор в клювике приносит 1к (или сколько ?) комиса - а они не берут, нос воротят.
Балувани )
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