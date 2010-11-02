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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:39
mustbe написав:
Странный финмон.
Им спонсор в клювике приносит 1к (или сколько ?) комиса - а они не берут, нос воротят.
Балувани )
Или 0 комиса
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:24
omb написав:Andrew75
да, но 2 карты все равно выгодней
А можно иметь обе: Коко дебитку и Коко кредитку?
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:28
Andrew75 написав: omb написав:Andrew75
да, но 2 карты все равно выгодней
А можно иметь обе: Коко дебитку и Коко кредитку?
Нужно
и Бонуса 50+50+50+100 - можно получить по такому комплекту!
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:32
Andrew75 написав: omb написав:Andrew75
да, но 2 карты все равно выгодней
А можно иметь обе: Коко дебитку и Коко кредитку?
Угуу
Только оформлять карты нуна в разные дни
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:35
jay2004 написав:
и Бонуса 50+50+50+100 - можно получить по такому комплекту!
Ви не сплутали? Щось у вас багато "пА 50" (в реалі 40,25) зараз же більше однієї "чорної картки" вже не дають і не вистачає одніє "пА 100" (а насправді - 80,5) - це та що за першу покупку від 100 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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