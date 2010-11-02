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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4105410641074108

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:39

  mustbe написав:Странный финмон.
Им спонсор в клювике приносит 1к (или сколько ?) комиса - а они не берут, нос воротят.
Балувани )

Или 0 комиса :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:24

  omb написав:Andrew75 да, но 2 карты все равно выгодней :)

А можно иметь обе: Коко дебитку и Коко кредитку?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:28

  Andrew75 написав:
  omb написав:Andrew75 да, но 2 карты все равно выгодней :)

А можно иметь обе: Коко дебитку и Коко кредитку?


Нужно :wink:
и Бонуса 50+50+50+100 - можно получить по такому комплекту!
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:32

  Andrew75 написав:
  omb написав:Andrew75 да, но 2 карты все равно выгодней :)

А можно иметь обе: Коко дебитку и Коко кредитку?

Угуу
Только оформлять карты нуна в разные дни
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:и Бонуса 50+50+50+100 - можно получить по такому комплекту!
Ви не сплутали? Щось у вас багато "пА 50" (в реалі 40,25) зараз же більше однієї "чорної картки" вже не дають і не вистачає одніє "пА 100" (а насправді - 80,5) - це та що за першу покупку від 100 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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