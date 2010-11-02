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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4106410741084109>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:39

  mustbe написав:Странный финмон.
Им спонсор в клювике приносит 1к (или сколько ?) комиса - а они не берут, нос воротят.
Балувани )

Или 0 комиса :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:24

  omb написав:Andrew75 да, но 2 карты все равно выгодней :)

А можно иметь обе: Коко дебитку и Коко кредитку?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:28

  Andrew75 написав:
  omb написав:Andrew75 да, но 2 карты все равно выгодней :)

А можно иметь обе: Коко дебитку и Коко кредитку?


Нужно :wink:
и Бонуса 50+50+50+100 - можно получить по такому комплекту!
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:32

  Andrew75 написав:
  omb написав:Andrew75 да, но 2 карты все равно выгодней :)

А можно иметь обе: Коко дебитку и Коко кредитку?

Угуу
Только оформлять карты нуна в разные дни
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:и Бонуса 50+50+50+100 - можно получить по такому комплекту!
Ви не сплутали? Щось у вас багато "пА 50" (в реалі 40,25) зараз же більше однієї "чорної картки" вже не дають і не вистачає одніє "пА 100" (а насправді - 80,5) - це та що за першу покупку від 100 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:07

  clientage написав:
  Andrew75 написав:Угуу
Только оформлять карты нуна в разные дни
К сожалению уже да, раньше можно было за 1 подход :evil:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:43

  kreuz написав:
  omb написав:Форвард сам позвонил и предложил увеличить кредитный лимит с моего 0, вот это сервис. Не прошло и полгода :)

А скільки Вам налили з нуля? А то моя половинка свою нагоду здається провтикала, а коли сама їм передзвонила, то 20к зажали: не дамо стільки, кажуть, цур їм і пек. Тепер ще місяць чекати...

Все ж таки налили вчора 1600 кредліміту самі, хоч і відмовляли раніше...

Як із ним працювати тут? Від РД до двух місяців грейс чи як? Якийсь мінімальний для виводу КБ існує?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:00

kreuz 8300 грн,я выше писал, мне КЛ надо только для повышенного кешбека, поэтому подсчитывать даты и суммы я не буду
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Что то в моб.приложении пропала карта:Карт нет,"Извините,но у Вас нет карт Forward Bank",что за прикол?
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:03

  ROLF написав:Что то в моб.приложении пропала карта:Карт нет,"Извините,но у Вас нет карт Forward Bank",что за прикол?


Глюк, зайди в настройки профиля , там будут счёта и сумма
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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