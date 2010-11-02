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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4106410741084109

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Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:04

  ROLF написав:Что то в моб.приложении пропала карта:Карт нет,"Извините,но у Вас нет карт Forward Bank",что за прикол?

У меня то же самое, опять техработы походу)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:06

  ROLF написав:Что то в моб.приложении пропала карта:Карт нет,"Извините,но у Вас нет карт Forward Bank",что за прикол?

Не только в мобильном, в веб-приложении то же самое.
Искатель
 
Повідомлень: 3854
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Подякували: 2062 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:09

  proftpd66 написав:
  ROLF написав:Что то в моб.приложении пропала карта:Карт нет,"Извините,но у Вас нет карт Forward Bank",что за прикол?


Глюк, зайди в настройки профиля , там будут счёта и сумма

счет есть,остаток не верный...
ROLF
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Повідомлень: 674
З нами з: 27.03.14
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:17

А у кого то ещё пропали карты в Форвард онлайн?
shelets
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:17

  ROLF написав:
  proftpd66 написав:
  ROLF написав:Что то в моб.приложении пропала карта:Карт нет,"Извините,но у Вас нет карт Forward Bank",что за прикол?


Глюк, зайди в настройки профиля , там будут счёта и сумма

счет есть,остаток не верный...


Может операция не зачислились , у меня верный.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:19

  shelets написав:А у кого то ещё пропали карты в Форвард онлайн?

наверно у всех..,у меня по двум аккам.,что бы денежки не выводили :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:33

ROLF тож по 2 аккам пропали карты
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:37

Всё, похоже починили, у меня карта вернулась.
Adast
 
Повідомлень: 27
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