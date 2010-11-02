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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:04
ROLF написав:
Что то в моб.приложении пропала карта:Карт нет,"Извините,но у Вас нет карт Forward Bank",что за прикол?
У меня то же самое, опять техработы походу)
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:06
ROLF написав:
Что то в моб.приложении пропала карта:Карт нет,"Извините,но у Вас нет карт Forward Bank",что за прикол?
Не только в мобильном, в веб-приложении то же самое.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:09
proftpd66 написав: ROLF написав:
Что то в моб.приложении пропала карта:Карт нет,"Извините,но у Вас нет карт Forward Bank",что за прикол?
Глюк, зайди в настройки профиля , там будут счёта и сумма
счет есть,остаток не верный...
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:17
А у кого то ещё пропали карты в Форвард онлайн?
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:17
ROLF написав: proftpd66 написав: ROLF написав:
Что то в моб.приложении пропала карта:Карт нет,"Извините,но у Вас нет карт Forward Bank",что за прикол?
Глюк, зайди в настройки профиля , там будут счёта и сумма
счет есть,остаток не верный...
Может операция не зачислились , у меня верный.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:33
ROLF тож по 2 аккам пропали карты
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:37
Всё, похоже починили, у меня карта вернулась.
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Adast
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:54
Ех, нарешті добрались і до Депозиток..https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... ozitka.pdf
2) картки на місці в ІБ
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greenozon
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Додано: Нед 14 чер, 2020 20:21
Процент считают за каждый день? Если пару дней денег будет больше, чем 15 т. то 12% начислят только за те дни когда был превышен лимит или за весь месяц?
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novichok
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
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