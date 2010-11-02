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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:23
novichok за те дни
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:10
сегодня кто то пробовал переводить с карты фарсика на карты других банков? 2раза переводил 300гр. сначала приходит смс, шо снято потом возвращают обратно на карту с пожеланием попробовать попизже...
а шо делать?
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чик
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:14
novichok написав:
Процент считают за каждый день?
Да, на конец дня.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:23
чик написав:
сегодня кто то пробовал переводить с карты фарсика на карты других банков? 2раза переводил 300гр. сначала приходит смс, шо снято потом возвращают обратно на карту с пожеланием попробовать попизже...
Сервисом Форварда?
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lel
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:33
А у меня выписки не грузятся
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:36
lel
да, из его приложения.
а шо делать?
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чик
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:45
чик написав:
сегодня кто то пробовал переводить с карты фарсика на карты других банков? 2раза переводил 300гр. сначала приходит смс, шо снято потом возвращают обратно на карту с пожеланием попробовать попизже...
улетело 6800 на приват
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:50
чик написав:lel
да, из его приложения.
В Веб версии и контрольная сумма в 10грн прошла и основная следом.
Выписка по карте тоже не грузится.
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lel
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:38
Двічі телефоную на гарячу лінію сьогодні, двічі авторизовуюсь, оператор каже «почекайте на лінії», я чекаю хвилин 10 і дзвінок зривається... якийсь глюк системи? Утретє вже не телефонував. А передзвонити клієнтові... такого від цього банку можна й не сподіватись
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Dimaa
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:51
Dimaa напишите в чате чере з сайт
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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