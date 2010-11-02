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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4108410941104111>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:23

novichok за те дни
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:10

сегодня кто то пробовал переводить с карты фарсика на карты других банков? 2раза переводил 300гр. сначала приходит смс, шо снято потом возвращают обратно на карту с пожеланием попробовать попизже...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Процент считают за каждый день?

Да, на конец дня.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:23

  чик написав:сегодня кто то пробовал переводить с карты фарсика на карты других банков? 2раза переводил 300гр. сначала приходит смс, шо снято потом возвращают обратно на карту с пожеланием попробовать попизже...

Сервисом Форварда?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

А у меня выписки не грузятся
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:36

lel
да, из его приложения.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:45

  чик написав:сегодня кто то пробовал переводить с карты фарсика на карты других банков? 2раза переводил 300гр. сначала приходит смс, шо снято потом возвращают обратно на карту с пожеланием попробовать попизже...
улетело 6800 на приват
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:50

  чик написав:lel
да, из его приложения.

В Веб версии и контрольная сумма в 10грн прошла и основная следом.
Выписка по карте тоже не грузится.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:38

Форвард Банк Forward Bank

Двічі телефоную на гарячу лінію сьогодні, двічі авторизовуюсь, оператор каже «почекайте на лінії», я чекаю хвилин 10 і дзвінок зривається... якийсь глюк системи? Утретє вже не телефонував. А передзвонити клієнтові... такого від цього банку можна й не сподіватись :D
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:51

Dimaa напишите в чате чере з сайт
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 08.04.14
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