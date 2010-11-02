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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4108410941104111

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:52

omb,lel
ушёл платёж и пока не вернулся - видимо утречком у них был глюк...
а шо делать?
чик
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Повідомлень: 6109
З нами з: 03.01.09
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:21

omb

Уже. Сказали, що в них проблеми, і що якщо зірветься, мені передзвонять.

Дзвонив їм попросити про мінімальний кредитний ліміт (1-2 тис), щоб користуватись вигіднішими кешбеками по кредитці коко. Відмовили. Відкрив картку місяць тому з нульовим КЛ, сказали звернутись через місяць. Оборот за місяць був понад 30 тис, відкрив невеличкий депозит на 3 місяці, кредитний рейтинг УБКІ високий. Що їм ще треба? :D
Dimaa
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.06.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:41

Подскажите, по опыту, сколько идет отсюда СЭП? В 11:00 бросал на Альфу из Мони, Райфа и Форварда: первые два уже на месте, а здесь еще висит в "очікується"...
AVF
 
Повідомлень: 238
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Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:50

  AVF написав:Подскажите, по опыту, сколько идет отсюда СЭП? В 11:00 бросал на Альфу из Мони, Райфа и Форварда: первые два уже на месте, а здесь еще висит в "очікується"...

Зазвичай за пiвтори години доходить. Але зараз фарсiка щось ковбасить
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 218
З нами з: 12.01.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:54

  AVF написав:Подскажите, по опыту, сколько идет отсюда СЭП? В 11:00 бросал на Альфу из Мони, Райфа и Форварда: первые два уже на месте, а здесь еще висит в "очікується"...

Быстрее всего долетало за 55 минут, а самый долгий СЭП был 3 с половиной часа, в 11.13 вылетело и в 14.52 залетело.
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Striker
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Повідомлень: 623
З нами з: 15.02.20
Подякував: 45 раз.
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