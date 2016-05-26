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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:52
omb,lel
ушёл платёж и пока не вернулся - видимо утречком у них был глюк...
а шо делать?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:21
omb
Уже. Сказали, що в них проблеми, і що якщо зірветься, мені передзвонять.
Дзвонив їм попросити про мінімальний кредитний ліміт (1-2 тис), щоб користуватись вигіднішими кешбеками по кредитці коко. Відмовили. Відкрив картку місяць тому з нульовим КЛ, сказали звернутись через місяць. Оборот за місяць був понад 30 тис, відкрив невеличкий депозит на 3 місяці, кредитний рейтинг УБКІ високий. Що їм ще треба?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:41
Подскажите, по опыту, сколько идет отсюда СЭП? В 11:00 бросал на Альфу из Мони, Райфа и Форварда: первые два уже на месте, а здесь еще висит в "очікується"...
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:50
AVF написав:
Подскажите, по опыту, сколько идет отсюда СЭП? В 11:00 бросал на Альфу из Мони, Райфа и Форварда: первые два уже на месте, а здесь еще висит в "очікується"...
Зазвичай за пiвтори години доходить. Але зараз фарсiка щось ковбасить
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:54
AVF написав:
Подскажите, по опыту, сколько идет отсюда СЭП? В 11:00 бросал на Альфу из Мони, Райфа и Форварда: первые два уже на месте, а здесь еще висит в "очікується"...
Быстрее всего долетало за 55 минут, а самый долгий СЭП был 3 с половиной часа, в 11.13 вылетело и в 14.52 залетело.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 13:59
AVF написав:
Подскажите, по опыту, сколько идет отсюда СЭП? В 11:00 бросал на Альфу из Мони, Райфа и Форварда: первые два уже на месте, а здесь еще висит в "очікується"...
Последние несколько раз из форварда на альфу сэпы доходили стабильно за 1ч50мин. Но дольше 3 часов никогда не было за все время.
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kostya77
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Додано: Пон 15 чер, 2020 14:48
kostya77 написав: AVF написав:
Подскажите, по опыту, сколько идет отсюда СЭП? В 11:00 бросал на Альфу из Мони, Райфа и Форварда: первые два уже на месте, а здесь еще висит в "очікується"...
Последние несколько раз из форварда на альфу сэпы доходили стабильно за 1ч50мин. Но дольше 3 часов никогда не было за все время.
Всем спасибо за ответы. В итоге, зашли в 14:34, итого 3.5 часа...
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:20
Сколько кредиток здесь можно иметь одновременно?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:38
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