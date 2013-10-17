RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4109411041114112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:33

бульбик в последний день месяца
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1399
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:40

  omb написав:бульбик в последний день месяца


Последний банковский?
бульбик
 
Повідомлень: 668
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:55

  бульбик написав:
  omb написав:бульбик в последний день месяца


Последний банковский?

Так. Але по хитрому. В виписці вони з'являються за цей день пізно вночі. Але стають доступними лише вранці першого робочого дня наступного місяця. Тобто якщо між останнім робочим днем минулого місяця та першим - наступного випадають вихідні, то %% не будуть доступні усі ці вихідні, хоча і світитимуться у виписці як виплачені
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 224
З нами з: 12.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вчера из-за сбоя в системе онлайн-банкинга все отклоненные платежи СЭП по неизвестной причине были проведены (хотя оператор поддержки в 09:20 утверждала, что отклоненные платежи проведены не будут).

Поэтому так вышло, что платежи были проведены дважды - "успешные" и "отклоненные".

Как итог - мой банковский счет похудел на 140 тыс. грн. (теперь вынужден с разных счетов возвращать платежи).
pavel_good
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 19.06.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pavel_good написав:мой банковский счет похудел на 140 тыс. грн.

Плюсы хорошего % на остаток и интересный КБ убиваются на корню такими глюками :(
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:45

Подскажите, если отсюда через приложение бросать на Приват универсальную как перевод с карты на карту, то Приват возьмёт комиссию за вход?
AVF
 
Повідомлень: 240
З нами з: 23.11.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:53

  AVF написав:Подскажите, если отсюда через приложение бросать на Приват универсальную как перевод с карты на карту, то Приват возьмёт комиссию за вход?


На УНИ - нет. На КДВ - 0,5% комиссии.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 19.02.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4109411041114112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, ingtrans, ukrprom2014, Вкладчик1234 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8680, 8681, 8682
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86814 10186097
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 12:50
2XL
ОКСІ БАНК 1 ... 49, 50, 51
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
501 78535
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 12:01
rollo
Идея Банк 1 ... 1814, 1815, 1816
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18154 2552375
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 10:38
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86815)
16.06.2020 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.