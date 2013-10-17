|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 20:33
бульбик в последний день месяца
Кешбечные карты!
Додано: Вів 16 чер, 2020 08:55
Так. Але по хитрому. В виписці вони з'являються за цей день пізно вночі. Але стають доступними лише вранці першого робочого дня наступного місяця. Тобто якщо між останнім робочим днем минулого місяця та першим - наступного випадають вихідні, то %% не будуть доступні усі ці вихідні, хоча і світитимуться у виписці як виплачені
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вчера из-за сбоя в системе онлайн-банкинга все отклоненные платежи СЭП по неизвестной причине были проведены (хотя оператор поддержки в 09:20 утверждала, что отклоненные платежи проведены не будут).
Поэтому так вышло, что платежи были проведены дважды - "успешные" и "отклоненные".
Как итог - мой банковский счет похудел на 140 тыс. грн. (теперь вынужден с разных счетов возвращать платежи).
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Плюсы хорошего % на остаток и интересный КБ убиваются на корню такими глюками
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:45
Подскажите, если отсюда через приложение бросать на Приват универсальную как перевод с карты на карту, то Приват возьмёт комиссию за вход?
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:53
На УНИ - нет. На КДВ - 0,5% комиссии.
Отримай бонус при оформленні карток:
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, ingtrans, ukrprom2014, Вкладчик1234 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|