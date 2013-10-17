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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 20:33
бульбик в последний день месяца
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 16 чер, 2020 08:40
omb написав:бульбик
в последний день месяца
Последний банковский?
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бульбик
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Додано: Вів 16 чер, 2020 08:55
бульбик написав: omb написав:бульбик
в последний день месяца
Последний банковский?
Так. Але по хитрому. В виписці вони з'являються за цей день пізно вночі. Але стають доступними лише вранці першого робочого дня наступного місяця. Тобто якщо між останнім робочим днем минулого місяця та першим - наступного випадають вихідні, то %% не будуть доступні усі ці вихідні, хоча і світитимуться у виписці як виплачені
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 16 чер, 2020 09:17
Вчера из-за сбоя в системе онлайн-банкинга все отклоненные платежи СЭП по неизвестной причине были проведены (хотя оператор поддержки в 09:20 утверждала, что отклоненные платежи проведены не будут).
Поэтому так вышло, что платежи были проведены дважды - "успешные" и "отклоненные".
Как итог - мой банковский счет похудел на 140 тыс. грн. (теперь вынужден с разных счетов возвращать платежи).
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pavel_good
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Додано: Вів 16 чер, 2020 11:45
Подскажите, если отсюда через приложение бросать на Приват универсальную как перевод с карты на карту, то Приват возьмёт комиссию за вход?
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AVF
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Додано: Вів 16 чер, 2020 11:53
AVF написав:
Подскажите, если отсюда через приложение бросать на Приват универсальную как перевод с карты на карту, то Приват возьмёт комиссию за вход?
На УНИ - нет. На КДВ - 0,5% комиссии.
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
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jay2004
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Додано: Вів 16 чер, 2020 13:18
pavel_good написав:
Вчера из-за сбоя в системе онлайн-банкинга все отклоненные платежи СЭП по неизвестной причине были проведены (хотя оператор поддержки в 09:20 утверждала, что отклоненные платежи проведены не будут).
Поэтому так вышло, что платежи были проведены дважды - "успешные" и "отклоненные".
Как итог - мой банковский счет похудел на 140 тыс. грн. (теперь вынужден с разных счетов возвращать платежи).
Меня так загнали в -1,5 млн, все отклоненные провели разом, поднимал тут шум. Занималась заведующая моего отделения, еще пыталась что-то говорить, а зачем вы еще пытались. Все восстановили, ушло 2 дня.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 13:24
Так, а где реферальную ссылку свою найти, потерял =(
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NDV
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Додано: Вів 16 чер, 2020 13:55
NDV написав:
Так, а где реферальную ссылку свою найти, потерял =(
Попросите на ГЛ, вышлют в СМС
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ukrprom2014
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