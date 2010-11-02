если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:36
если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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