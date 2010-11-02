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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4110411141124113

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 00:36

если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 3480
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 01:45

  Goodman написав:если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?

Страховку надо откл., СМС-5 грн. Сначала надо вкл., и сразу же в приложении откл.
Платы за пакет нет.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4423
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 01:47

  Goodman написав:если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?


При оформлении карт КОКО (в том числе и кредитки) по реф ссылка идет достаточно долгий (по моему опыту) процесс общения в телефонном режиме. Так и не понял, то ли крайне слабое знание продуктов-условий КОЛО, либо преднамеренно пытались ввести в обман. Об этом писал в этой теме. Возможно получение карты в отделении, так и бесплатная доставка курьером. При получении в отделении вопрос "скрытых комиссов" решается легко на месте, при доставке курьером - как повезет, возможно прийдеться отключать и дополнительно. Карта бесплатная, брал на жену - показала документ штатно работающего профессора (только получила для проезда при карантине) сразу дали лимит 50000 грн. Говорили могут еще, но кредитная карта бралась для других целей, поэтому так и висит 50000 грн. Которыми так и не пользовались.
VASH
 
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З нами з: 26.10.09
Подякував: 44 раз.
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  #<1 ... 4110411141124113
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