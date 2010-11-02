если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 00:36
если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 17 чер, 2020 01:45
Додано: Сер 17 чер, 2020 01:47
При оформлении карт КОКО (в том числе и кредитки) по реф ссылка идет достаточно долгий (по моему опыту) процесс общения в телефонном режиме. Так и не понял, то ли крайне слабое знание продуктов-условий КОЛО, либо преднамеренно пытались ввести в обман. Об этом писал в этой теме. Возможно получение карты в отделении, так и бесплатная доставка курьером. При получении в отделении вопрос "скрытых комиссов" решается легко на месте, при доставке курьером - как повезет, возможно прийдеться отключать и дополнительно. Карта бесплатная, брал на жену - показала документ штатно работающего профессора (только получила для проезда при карантине) сразу дали лимит 50000 грн. Говорили могут еще, но кредитная карта бралась для других целей, поэтому так и висит 50000 грн. Которыми так и не пользовались.
Додано: Сер 17 чер, 2020 06:27
Кредитка бесплатная. Оформляете по рефке заявку, в течении 5 минут перезванивают и минут 15 заполняете анкету, при этом скажете, чтобы Вам оформили без двух страховок. Получаете удобным Вам способом (лучше в отделении, имхо), активируете карту по звонку на ГЛ, при этом нужно назвать кодовое слово, которое Вы будете указывать в анкете. У Вас спросят подключать ли смс сервис, скажете подключить (даже если сами не спросят), затем в приложении включаете пуш-уведомления. Никаких плат не будет. Ну а далее делаете первую покупку от 100 грн и получаете ещё 80.5 грн бонус плюс к бонусу по рефке, итого 161 грн профит.
п.с. не просите сразу большой лимит. Я просил 3к для начала и скоринг задавал мало вопросов, пару минут от силы общались. Со временем и так нальют, если будете пользоваться. Лучше получить что-то, чем не получить ничего.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 07:44
Ставите приложение - и там есть, и при нажимании на карту - "Активировать карту"... Профит!
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: Сер 17 чер, 2020 08:58
нормально так, видать там у них гайки начали откручивать по КЛ
Кешбечные карты!
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так все одно для отримання ПІНу треба телефонувати підримці, то в чому профіт?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:41
Страховка отключается, скрытых нет, платы нет.
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