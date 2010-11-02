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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4110411141124113

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 00:36

если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 01:45

  Goodman написав:если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?

Страховку надо откл., СМС-5 грн. Сначала надо вкл., и сразу же в приложении откл.
Платы за пакет нет.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 01:47

  Goodman написав:если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?


При оформлении карт КОКО (в том числе и кредитки) по реф ссылка идет достаточно долгий (по моему опыту) процесс общения в телефонном режиме. Так и не понял, то ли крайне слабое знание продуктов-условий КОЛО, либо преднамеренно пытались ввести в обман. Об этом писал в этой теме. Возможно получение карты в отделении, так и бесплатная доставка курьером. При получении в отделении вопрос "скрытых комиссов" решается легко на месте, при доставке курьером - как повезет, возможно прийдеться отключать и дополнительно. Карта бесплатная, брал на жену - показала документ штатно работающего профессора (только получила для проезда при карантине) сразу дали лимит 50000 грн. Говорили могут еще, но кредитная карта бралась для других целей, поэтому так и висит 50000 грн. Которыми так и не пользовались.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 06:27

  Goodman написав:если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?

Кредитка бесплатная. Оформляете по рефке заявку, в течении 5 минут перезванивают и минут 15 заполняете анкету, при этом скажете, чтобы Вам оформили без двух страховок. Получаете удобным Вам способом (лучше в отделении, имхо), активируете карту по звонку на ГЛ, при этом нужно назвать кодовое слово, которое Вы будете указывать в анкете. У Вас спросят подключать ли смс сервис, скажете подключить (даже если сами не спросят), затем в приложении включаете пуш-уведомления. Никаких плат не будет. Ну а далее делаете первую покупку от 100 грн и получаете ещё 80.5 грн бонус плюс к бонусу по рефке, итого 161 грн профит.
п.с. не просите сразу большой лимит. Я просил 3к для начала и скоринг задавал мало вопросов, пару минут от силы общались. Со временем и так нальют, если будете пользоваться. Лучше получить что-то, чем не получить ничего.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 07:44

  Striker написав:
  Goodman написав:если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?

активируете карту по звонку на ГЛ, при этом нужно назвать кодовое слово, которое Вы будете указывать в анкете.


Ставите приложение - и там есть, и при нажимании на карту - "Активировать карту"... Профит!
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:58

  VASH написав:сразу дали лимит 50000 грн.
нормально так, видать там у них гайки начали откручивать по КЛ
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Ставите приложение - и там есть, и при нажимании на карту - "Активировать карту"... Профит!

Так все одно для отримання ПІНу треба телефонувати підримці, то в чому профіт?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:41

  Goodman написав:если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?

Страховка отключается, скрытых нет, платы нет.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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